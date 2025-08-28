Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 августа 2025 / 18:07
28 августа 2025 / 18:04
28 августа 2025 / 17:58
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Нилов назвал предполагаемый в 2026 году размер МРОТ
28 августа 2025 / 14:14
Нилов назвал предполагаемый в 2026 году размер МРОТ
© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с начала 2026 года вырастет примерно на 20%. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

В 2025 году размер МРОТ составляет 22 440 рублей без вычета НДФЛ.

"Исходя из поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции", - отметил парламентарий, указав, что, таким образом, минимальный размер оплаты труда составит 27 тыс. рублей.

Он также обратил внимание, что увеличение МРОТ отразится на зарплатах "от 4 млн до 5 млн человек".

Проект закона об индексации МРОТ будет внесен правительством в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку. "Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, и работа над ним будет продолжена параллельно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов", - добавил Нилов.

