Пашинян сообщил, что у него намечены контакты с Путиным на полях ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 1 сентября в Пекине в рамках саммита ШОС у него запланированы контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что в конце сентября Пашинян посетит РФ с визитом.

"Я рад, что в России ждут моего визита, а я всегда жду приглашения в Россию. Как я уже упоминал, у меня намечены контакты с президентом России в Пекине, а в конце сентября я планирую посетить Россию", - сказал премьер, отметив, что Ереван и Москва поддерживают активные контакты.