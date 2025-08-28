Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Пашинян сообщил, что у него намечены контакты с Путиным на полях ШОС
28 августа 2025 / 14:32
Пашинян сообщил, что у него намечены контакты с Путиным на полях ШОС
© Пресс-служба Совета Федерации РФ/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 1 сентября в Пекине в рамках саммита ШОС у него запланированы контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что в конце сентября Пашинян посетит РФ с визитом.

"Я рад, что в России ждут моего визита, а я всегда жду приглашения в Россию. Как я уже упоминал, у меня намечены контакты с президентом России в Пекине, а в конце сентября я планирую посетить Россию", - сказал премьер, отметив, что Ереван и Москва поддерживают активные контакты.

