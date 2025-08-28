Пашинян сообщил, что у него намечены контакты с Путиным на полях ШОС

Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
© Пресс-служба Совета Федерации РФ/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 1 сентября в Пекине в рамках саммита ШОС у него запланированы контакты с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что в конце сентября Пашинян посетит РФ с визитом.
"Я рад, что в России ждут моего визита, а я всегда жду приглашения в Россию. Как я уже упоминал, у меня намечены контакты с президентом России в Пекине, а в конце сентября я планирую посетить Россию", - сказал премьер, отметив, что Ереван и Москва поддерживают активные контакты.