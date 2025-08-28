Лукашенко заявил, что ему не хочется управлять страной авторитарно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что он не хотел бы управлять страной авторитарно, но по-другому не получается.

"Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается", - приводит его слова близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко в рамках поездки в Могилевскую область провел совещание по вопросам развития картофелеводства.

"Уборочная кампания в разгаре. Все, о чем просило правительство, сделано. Теперь результат зависит от вас. Параллельно с картофелем продолжается уборка свеклы, кукурузы на зерно, капусты, моркови. Год был непростой, но урожай на полях достойный. Надо его собрать и сохранить", - сказал он.