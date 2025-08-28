Мишустин: правительство спишет 25,5 млрд рублей долга девяти субъектам РФ

Правительство РФ в рамках программы списания двух третей долгов регионов выделит на эти цели 25,5 млрд рублей для девяти субъектов Федерации. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания кабмина.

"Поддержка регионов является нашим приоритетом", - подчеркнул он. "Действует специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности по кредитам тем территориям, которые осуществляли модернизацию инфраструктуры", - указал Мишустин.

"Приняты соответствующие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму порядка 25,5 млрд рублей", - отметил глава правительства. Речь идет об Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областях, республиках Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия, уточнил он.

"Ранее ими направлялись средства на реализацию национальных проектов, на развитие опорных населенных пунктов, а также на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья", - обратил внимание премьер.

С инициативой списать две трети задолженности российским регионам выступил в послании Федеральному собранию 2024 года президент РФ Владимир Путин. Такая мера призвана придать импульс региональному развитию.