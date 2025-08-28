The Indian Express: число жертв наводнений и оползней в Индии возросло до 41

Число погибших из-за наводнений и оползней на индийской союзной территории Джамму и Кашмир увеличилось до 41. Об этом информировала газета The Indian Express.
Сообщается, что большинство жертв стихии составили паломники, посещавшие индуистские святыни в регионе. По меньшей мере 34 из них погибли из-за оползня в районе Адхкунвари, остальные стали жертвами паводка в горном секторе Дода.
Согласно данным властей Джамму и Кашмира, сильные дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре. В регионе произошло обрушение мостов, вышек сотовой связи и опор линий электропередач. Десятки горных дорог заблокированы или повреждены. Из зон бедствия эвакуированы сотни жителей.
По информации Метеорологического управления Индии, за сутки в Джамму и Кашмире выпало 380 мм осадков, что стало наибольшим суточным показателем с 1910 года.