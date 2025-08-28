Белоусов инициировал создание базы данных поражений противника БПЛА

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил создать в российских войсках базу данных результатов поражений противника беспилотниками. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Главе российского военного ведомства доложили, что в объединении группировки "Центр" выполнено поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотников различного типа непосредственно от операторов. Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БПЛА", - указали в военном ведомстве.

Белоусов уточнил, что при использовании программы накапливается информация для искусственного интеллекта. "Это пригодится", - отметил он.