Белоусов инициировал создание базы данных поражений противника БПЛА
28 августа 2025 / 15:42
Белоусов инициировал создание базы данных поражений противника БПЛА
© Артем Геодакян/ ТАСС

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил создать в российских войсках базу данных результатов поражений противника беспилотниками. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Главе российского военного ведомства доложили, что в объединении группировки "Центр" выполнено поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотников различного типа непосредственно от операторов. Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БПЛА", - указали в военном ведомстве.

Белоусов уточнил, что при использовании программы накапливается информация для искусственного интеллекта. "Это пригодится", - отметил он.

