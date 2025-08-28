Рост зарплат педагогов в Москве составит почти 25%

Размеры окладов и зарплат педагогов в Москве планируется значительно повысить с начала нового учебного года. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания городского педсовета в Гостином Дворе.

"Качество работы учителей зависит еще и от того, как город о вас заботится, как власти решают вопросы материального обеспечения, заработной платы. Мы по уровню зарплаты в Москве идем несколько выше даже соответствующих указов президента РФ Владимира Путина. Но ввиду того, что видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", - указал градоначальник.

По данным главы Департамента образования и науки Москвы Ирины Каклюгиной, рост зарплат педагогов в московских школах в среднем составит 24%.