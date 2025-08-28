Песков заявил, что российский рынок топлива полностью обеспечен

Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Российский рынок топлива обеспечен в полной мере. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
"Рынок топлива полностью обеспечен", - ответил он на вопрос журналистов, планирует ли Россия принимать какие-то дополнительные меры по защите НПЗ от атак киевского режима.