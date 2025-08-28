Друзы готовы к выходу из состава Сирии

Юрий Веселов, военный обозреватель

Сепаратистский настрой наиболее влиятельных лидеров друзской общины Юга Сирии получает дальнейшее развитие. Так, после сформирования в провинции Ас-Сувейда местных административно-правовых комитетов, а по сути, независимых от центральной власти независимых органов самоуправления, 23 августа было объявлено о создании «отдельного региона» на территории провинции. Инициатором данного решения стал один из трех религиозных деятелей, наиболее критично настроенный к правительству переходного периода шейх Хикмат аль-Хиджра.

Он призвал «всех уважаемых людей мира и свободных стран поддержать (друзов) и объявить об отдельном регионе на юге Сирии для нашей защиты».

Накануне выступления с этим призывом несколько полевых командиров местных отрядов народной самообороны объявили о своей лояльности Аль-Хджри и формировании военного органа под названием «Национальная гвардия», назвав его «законным и полномочным представителем друзской общины в Ас-Сувейде». Шейх поблагодарил США и Израиль за поддержку решения о создании независимых органов самоуправления и их военного крыла – «Национальной гвардии», в которую вошли около 30 отрядов общей численностью более 5 тысяч человек.

Командование вооруженными формированиями друзов поручено Сулейману аль-Хиджри, сыну шейха.

Наблюдатели отмечают сохраняющуюся сложность и непредсказуемую перспективу развития ситуации в провинции, из которой выведены сирийские войска, но она остается блокированной. 16 августа в одноименном административном центре провинции прошел самый многочисленный митинг населения, участники которого выступали за предоставление югу страны права на независимое управление и поддержание безопасности под лозунгом «права на самоопределение». Участники мероприятия несли флаги друзской общины и Израиля.

Центральные власти дозированно пропускают поступающие из Дамаска гуманитарные грузы – в основном топливо и медикаменты. Временный президент переходного периода Ахмад аш-Шараа сдержанно отреагировал на последние события на юге страны. Выступая по национальному телевидению, он заявил, «что некоторые партии пытаются укрепить свое влияние при поддержке Израиля и других государств. Это очень сложно и невозможно реализовать».

Следует подчеркнуть стремление новых властей Сирии сохранить территориальную целостность государства, предотвратить национальную рознь и взращивания идей сепаратизма.

Вместе с тем значительная часть лидеров друзской общины Сирии не поддержала позицию шейха Хикмата аль-Хиджри. Так, старейшее движение «Люди достоинства» (основано в 2013 году, лидер – Яхья аль-Хаджар) отказалось от вступления своих отрядов в «Национальную гвардию» из-за отсутствия ясности о структуре «друзской армии». Критики Аль-Хиджри считают, что у нового формирования нет будущего, так как его командование будет состоять только из представителей общины. Кроме того, есть сведения о том, что «некоторые фракции, присоединившиеся к объединенной армии, были связаны с аппаратом военной безопасности режима Асада, и их бойцы обвиняются в совершении краж и причастности к похищениям людей в Ас-Сувейде».