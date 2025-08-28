Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора

Если бы США предложили трехстороннюю встречу (США-Россия-Украина) – было бы больше шансов на ее осуществление. Даже притом, что Россия обычно бывает против организации встреч ради самих встреч. Сначала – выход на договоренности, встреча первых лиц – закрепление этих договоренностей подписаний соответствующих документов.

Путин не будут встречаться с Зеленским, если контактные группы не подготовят согласованный договор. Можно предположить, что анонс подобной встречи со стороны США – это тест. Вы готовы к мирным переговорам или нет? Категоричный отказ от такого предложения означал бы, что Вашингтон начал бы помогать вашему оппоненту.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

