Встреча в Анкоридже наметила рамки будущего мирного процесса. Однако, через день после этого на встрече в Вашингтоне лидер Украины и лидеры европейских стран постарались максимально обесценить и торпедировать мирные инициативы президента США. Все время после этого они занимались ровно тем же самым. Практически, они создавали пространство, чтобы отказаться от любых мирных сделок. Они обеспечивали невозможность продолжения мирных переговоров со стороны России.

Так называемые гарантии, которые европейцы подготовили для Украины, на самом деле не гарантии, а способ принять капитуляцию от России. Они предлагают России сдать все свои национальные интересы, забыть о жертвах и трех с половиной годах войны? Россия на это никогда не пойдет. Но, они это делают и думают, что у них есть шансы обмануть Трампа. Они ошибаются.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилов.

