Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 августа 2025 / 21:11
КОТИРОВКИ
USD
28/08
80.4421
EUR
28/08
93.3428
Новости часа
Глава Pop Mart занял 85-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу
Москва
28 августа 2025 / 21:11
Котировки
USD
28/08
80.4421
0.0000
EUR
28/08
93.3428
0.0000
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
28 августа 2025 / 18:04
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
28 августа 2025 / 17:58
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Кравцов назвал популярные направления в российских колледжах
28 августа 2025 / 16:30
Кравцов назвал популярные направления в российских колледжах
© Владимир Смирнов/ ТАСС

В России число заявлений от абитуриентов на обучение в колледжах и техникумах в 2025 году выросло на 890 тыс. по сравнению с годом ранее. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "России-24".

"Самые популярные, где конкурс 18 человек на место, - это направления, связанные с креативными индустриями. Это и дизайн, и архитектура. Высокая популярность в области медицины, педагогики, робототехники. По сравнению с 2024 годом в колледжи подано на 890 тыс. больше заявлений. Для нас это было приятное удивление, не скрою, поскольку уже в течение трех лет успешно реализуется проект "Профессионалитет" - отметил он.

Кравцов подчеркнул, что бизнес уже вложил в колледжи 8,6 млрд рублей в рамках реализации проекта "Профессионалитет".

Вместе с тем, по его словам, Минпросвещения с 2025 года по поручению президента реализует программу по ремонту колледжей и общежитий. В проекте бюджета на следующую трехлетку заложены все необходимые средства.

"В колледжах введена ставка советника директора по воспитанию, усилена общеобразовательная подготовка, воспитательная работа. Совершенствуются профессиональные программы. Самое главное, что сегодня колледжи ориентированы на обеспечение реального сектора экономики. 56% - это специальности инженерного, технологического профиля. Активная система колледжей задействована в выполнении оборонно-промышленного заказа", - указал министр.  

Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
18:45
Глава Pop Mart занял 85-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты
18:32
ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу
18:15
Президент похвалил новые трамваи "Львенок" и "Богатырь" в Саратове
17:57
Песков отметил, что ВС РФ успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины
17:41
Мишустин отметил, что рост ВВП в первом полугодии составил 1,2%
17:27
SuperJob: 50% россиян поддерживают запрет релокантам работать на госслужбе
17:14
ЛДПР предложила ввести статус "ветеран трудовой деятельности"
16:59
Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь президента РФ
16:42
Вэнс: Украина при Байдене получала деньги от США, став "бездонной ямой"
16:30
Кравцов назвал популярные направления в российских колледжах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения