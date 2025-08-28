Кравцов назвал популярные направления в российских колледжах

В России число заявлений от абитуриентов на обучение в колледжах и техникумах в 2025 году выросло на 890 тыс. по сравнению с годом ранее. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "России-24".

"Самые популярные, где конкурс 18 человек на место, - это направления, связанные с креативными индустриями. Это и дизайн, и архитектура. Высокая популярность в области медицины, педагогики, робототехники. По сравнению с 2024 годом в колледжи подано на 890 тыс. больше заявлений. Для нас это было приятное удивление, не скрою, поскольку уже в течение трех лет успешно реализуется проект "Профессионалитет" - отметил он.

Кравцов подчеркнул, что бизнес уже вложил в колледжи 8,6 млрд рублей в рамках реализации проекта "Профессионалитет".

Вместе с тем, по его словам, Минпросвещения с 2025 года по поручению президента реализует программу по ремонту колледжей и общежитий. В проекте бюджета на следующую трехлетку заложены все необходимые средства.

"В колледжах введена ставка советника директора по воспитанию, усилена общеобразовательная подготовка, воспитательная работа. Совершенствуются профессиональные программы. Самое главное, что сегодня колледжи ориентированы на обеспечение реального сектора экономики. 56% - это специальности инженерного, технологического профиля. Активная система колледжей задействована в выполнении оборонно-промышленного заказа", - указал министр.