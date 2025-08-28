Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 августа 2025 / 21:11
КОТИРОВКИ
USD
28/08
80.4421
EUR
28/08
93.3428
Новости часа
Глава Pop Mart занял 85-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу
Москва
28 августа 2025 / 21:11
Котировки
USD
28/08
80.4421
0.0000
EUR
28/08
93.3428
0.0000
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
28 августа 2025 / 18:04
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
28 августа 2025 / 17:58
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Журналисты как законная цель Цахал
В секторе Газа ежемесячно погибают около 13 сотрудников СМИ
28 августа 2025 / 18:11
Журналисты как законная цель Цахал

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Беспрецедентное убийство журналистов Израилем в Газе. Статья с таким названием вышла в американском издании The Washington Post. Колонка журналиста индийского происхождения Ишана Тарура стала редким примером того, когда в западной прессе замечают, что сотрудников СМИ в секторе Газа планомерно и методично ликвидируют, несмотря на имеющиеся у тех необходимые знаки отличия.

Американский колумнист вспоминает, что до событий в секторе Газа одним из самых вопиющих случаев стала резня в филиппинской провинции Магинданао в 2009 году. Тогда было убито 58 человек: сторонники одного из местных политиков и 32 журналиста. Но в палестинском эксклаве печальный "рекорд" уже давно побит. За время конфликта там было убито как минимум 189 сотрудников СМИ, приводит Ишан Тарур сведения Комитета защиты журналистов - международной организации, базирующейся в Нью-Йорке. Он также сетует, что израильские коллеги погибших порой откровенно радуются их смерти.

Между тем, по данным "Аль-Джазиры", реальное число может быть гораздо больше. По крайней мере, на сайте медиахолдинга около двух недель назад привели поименный список 273 погибших палестинских сотрудников СМИ. Таким образом, в среднем ежемесячно израильские военные убивают 12-13 журналистов и работников медиасферы. 

В The Washington Post опираются на свои данные и указывают, что "эта цифра намного превышает потери за два десятилетия войны в Афганистане, десятилетие войны на Украине, а также войн во Вьетнаме и Корее". К слову, об Украине: там придерживаются методов, сходных с израильскими. Российские журналисты становятся не случайными жертвами боевых действий, а целью. На них идет целенаправленная охота - увы, порой с трагическим исходом. Впрочем, об их гибели на Западе также предпочитают особо не говорить. Оно и понятно: в их восприятии в секторе Газа сплошные "пособники террористов из ХАМАС", а в России - "пропагандисты агрессора".

Что касается палестинского эксклава, то там ликвидация журналистов приняла поистине беспрецедентные масштабы. И в этом, очевидно, есть своя причина. Как известно, первой жертвой войны становится правда. А в задачу журналистов входит эту самую правду попытаться донести до аудитории.

Понятно, что сотрудники СМИ работают в рамках редакционной политики. Понятно, что это живые люди и они пропускают ситуацию через себя и могут достаточно эмоционально реагировать на события вокруг - особенно если это такие события, как в секторе Газа. В то же время журналисты придерживаются профессиональных стандартов и обычно работают в определенных законом рамках. Иными словами, они не могут нести все, что придет им в голову. Вся информация должна быть проверена, прежде чем она попадет в эфир или на страницы газет. Это отличает сотрудников СМИ от многочисленных блогеров и пользователей соцсетей. И если в обычное время эта разница может быть не столь существенной, то в периоды кризисов часто фиксируют всплеск доверия традиционным СМИ: телевидению, радио и газетам. Люди, устав от многочисленных слухов и домыслов, ищут проверенную информацию. И чем дальше, тем острее будет этот запрос, поскольку с развитием искусственного интеллекта распространение лжи постепенно будет выходить на новый уровень.

Естественно, журналист, распространяющий правду, становится реальной угрозой. Не будь сотрудников СМИ в секторе Газа, многие были бы убеждены, что там сплошь террористы, никакого голода нет, да и вообще палестинцы рады, что они избавятся от ХАМАС, а израильский солдат несет им светлое будущее.

Между тем освещение событий в эксклаве позволяет документировать военные преступления. Одно из таких произошло 25 августа, когда израильская армия нанесла удар по одному госпиталю "Насер". Тогда погибло 20 человек. Из них пять - журналисты. Поскольку момент удара попал на видео, это событие вызвало волну осуждений действий Тель-Авива. Премьер-министру Биньямину Нетаньяху пришлось даже выразить сожаление в связи с этим событием. И это стало редким примером такой реакции, поскольку часто Израиль утверждает, что ряд палестинских журналистов либо помогают ХАМАС, либо вовсе состоят в его рядах.

К слову, 14 августа палестинско-израильский журнал "+972" сообщил со ссылкой на свои источники, что в израильской армии было создано специальное подразделение. Одной из его целей стал сбор информации о журналистах в секторе Газа, которых можно было бы выдать за тайных агентов ХАМАС.

Очевидно, Израиль проигрывает в информационном поле. И только усугубляет ситуацию: убивает журналистов в секторе Газа и не допускает туда иностранных сотрудников СМИ в попытке создать информационный вакуум. Ситуация дошла до того, что 28 стран на днях выступили с совместным обращением к Тель-Авиву открыть доступ представителям прессы в палестинский эксклав.

Ситуация сложилась беспрецедентная, поскольку обычно зоны вооруженных конфликтов притягивают журналистов из разных стран. Однако в секторе Газа имеют возможность работать только местные. Впрочем, многие хотят, чтобы такой возможности у них не было. И чтобы их самих тоже не было.

Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
18:45
Глава Pop Mart занял 85-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты
18:32
ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу
18:15
Президент похвалил новые трамваи "Львенок" и "Богатырь" в Саратове
17:57
Песков отметил, что ВС РФ успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины
17:41
Мишустин отметил, что рост ВВП в первом полугодии составил 1,2%
17:27
SuperJob: 50% россиян поддерживают запрет релокантам работать на госслужбе
17:14
ЛДПР предложила ввести статус "ветеран трудовой деятельности"
16:59
Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь президента РФ
16:42
Вэнс: Украина при Байдене получала деньги от США, став "бездонной ямой"
16:30
Кравцов назвал популярные направления в российских колледжах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения