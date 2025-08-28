Журналисты как законная цель Цахал

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Беспрецедентное убийство журналистов Израилем в Газе. Статья с таким названием вышла в американском издании The Washington Post. Колонка журналиста индийского происхождения Ишана Тарура стала редким примером того, когда в западной прессе замечают, что сотрудников СМИ в секторе Газа планомерно и методично ликвидируют, несмотря на имеющиеся у тех необходимые знаки отличия.

Американский колумнист вспоминает, что до событий в секторе Газа одним из самых вопиющих случаев стала резня в филиппинской провинции Магинданао в 2009 году. Тогда было убито 58 человек: сторонники одного из местных политиков и 32 журналиста. Но в палестинском эксклаве печальный "рекорд" уже давно побит. За время конфликта там было убито как минимум 189 сотрудников СМИ, приводит Ишан Тарур сведения Комитета защиты журналистов - международной организации, базирующейся в Нью-Йорке. Он также сетует, что израильские коллеги погибших порой откровенно радуются их смерти.

Между тем, по данным "Аль-Джазиры", реальное число может быть гораздо больше. По крайней мере, на сайте медиахолдинга около двух недель назад привели поименный список 273 погибших палестинских сотрудников СМИ. Таким образом, в среднем ежемесячно израильские военные убивают 12-13 журналистов и работников медиасферы.

В The Washington Post опираются на свои данные и указывают, что "эта цифра намного превышает потери за два десятилетия войны в Афганистане, десятилетие войны на Украине, а также войн во Вьетнаме и Корее". К слову, об Украине: там придерживаются методов, сходных с израильскими. Российские журналисты становятся не случайными жертвами боевых действий, а целью. На них идет целенаправленная охота - увы, порой с трагическим исходом. Впрочем, об их гибели на Западе также предпочитают особо не говорить. Оно и понятно: в их восприятии в секторе Газа сплошные "пособники террористов из ХАМАС", а в России - "пропагандисты агрессора".

Что касается палестинского эксклава, то там ликвидация журналистов приняла поистине беспрецедентные масштабы. И в этом, очевидно, есть своя причина. Как известно, первой жертвой войны становится правда. А в задачу журналистов входит эту самую правду попытаться донести до аудитории.

Понятно, что сотрудники СМИ работают в рамках редакционной политики. Понятно, что это живые люди и они пропускают ситуацию через себя и могут достаточно эмоционально реагировать на события вокруг - особенно если это такие события, как в секторе Газа. В то же время журналисты придерживаются профессиональных стандартов и обычно работают в определенных законом рамках. Иными словами, они не могут нести все, что придет им в голову. Вся информация должна быть проверена, прежде чем она попадет в эфир или на страницы газет. Это отличает сотрудников СМИ от многочисленных блогеров и пользователей соцсетей. И если в обычное время эта разница может быть не столь существенной, то в периоды кризисов часто фиксируют всплеск доверия традиционным СМИ: телевидению, радио и газетам. Люди, устав от многочисленных слухов и домыслов, ищут проверенную информацию. И чем дальше, тем острее будет этот запрос, поскольку с развитием искусственного интеллекта распространение лжи постепенно будет выходить на новый уровень.

Естественно, журналист, распространяющий правду, становится реальной угрозой. Не будь сотрудников СМИ в секторе Газа, многие были бы убеждены, что там сплошь террористы, никакого голода нет, да и вообще палестинцы рады, что они избавятся от ХАМАС, а израильский солдат несет им светлое будущее.

Между тем освещение событий в эксклаве позволяет документировать военные преступления. Одно из таких произошло 25 августа, когда израильская армия нанесла удар по одному госпиталю "Насер". Тогда погибло 20 человек. Из них пять - журналисты. Поскольку момент удара попал на видео, это событие вызвало волну осуждений действий Тель-Авива. Премьер-министру Биньямину Нетаньяху пришлось даже выразить сожаление в связи с этим событием. И это стало редким примером такой реакции, поскольку часто Израиль утверждает, что ряд палестинских журналистов либо помогают ХАМАС, либо вовсе состоят в его рядах.

К слову, 14 августа палестинско-израильский журнал "+972" сообщил со ссылкой на свои источники, что в израильской армии было создано специальное подразделение. Одной из его целей стал сбор информации о журналистах в секторе Газа, которых можно было бы выдать за тайных агентов ХАМАС.

Очевидно, Израиль проигрывает в информационном поле. И только усугубляет ситуацию: убивает журналистов в секторе Газа и не допускает туда иностранных сотрудников СМИ в попытке создать информационный вакуум. Ситуация дошла до того, что 28 стран на днях выступили с совместным обращением к Тель-Авиву открыть доступ представителям прессы в палестинский эксклав.

Ситуация сложилась беспрецедентная, поскольку обычно зоны вооруженных конфликтов притягивают журналистов из разных стран. Однако в секторе Газа имеют возможность работать только местные. Впрочем, многие хотят, чтобы такой возможности у них не было. И чтобы их самих тоже не было.