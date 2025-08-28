Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
28 августа 2025 / 18:04
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
28 августа 2025 / 17:58
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине

Политика
Политика
Вэнс: Украина при Байдене получала деньги от США, став "бездонной ямой"
28 августа 2025 / 16:42
Вэнс: Украина при Байдене получала деньги от США, став "бездонной ямой"
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС

Украина стала "бездонной ямой" при прежней администрации США, получала деньги, не имея реальной цели. На этом акцентировал внимание вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете USA Today.

Он отметил, что в отношениях между Вашингтоном и Киевом его "всегда беспокоили не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретнее - демократическая администрация Джо Байдена".

Во время пребывания Байдена на высшей государственной должности Зеленский получал от США миллиарды долларов, "не имея реальной цели, не проводя реальную дипломатию", указал Вэнс.

По его словам, у Байдена "не было плана по завершению конфликта". Украина превратилась в "бездонную яму, куда США бросали деньги, не имея при этом плана решения проблемы", подчеркнул вице-президент.

