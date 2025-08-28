Украина стала "бездонной ямой" при прежней администрации США, получала деньги, не имея реальной цели. На этом акцентировал внимание вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете USA Today.

Он отметил, что в отношениях между Вашингтоном и Киевом его "всегда беспокоили не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретнее - демократическая администрация Джо Байдена".

Во время пребывания Байдена на высшей государственной должности Зеленский получал от США миллиарды долларов, "не имея реальной цели, не проводя реальную дипломатию", указал Вэнс.

По его словам, у Байдена "не было плана по завершению конфликта". Украина превратилась в "бездонную яму, куда США бросали деньги, не имея при этом плана решения проблемы", подчеркнул вице-президент.