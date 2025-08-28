Шляхта и холопы спорят о прошлом и настоящем

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Польско-украинские отношения, уже не одно столетие представляющие собой сложнейшее сочетание взаимного притяжения и отторжения, вновь насыщены яркими событиями. Только за последние дни случилось несколько заметных эпизодов, как локальных, так и могущих иметь далеко идущие последствия.

Украинский посол в Варшаве Василий Боднар в эфире Polsat News прокомментировал вашингтонские переговоры Трампа с Зеленским и возможные западные военно-политические гарантии киевскому режиму. Он высказал мнение, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО и в будущем стать частью блока: «Мы не просим сегодня стать членом НАТО. Наша просьба — сегодня же направить нам приглашение. Чтобы Украина знала, что после войны её не оставят одну». Боднар добавил: «Украина воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет». Неизвестно, имелись ли в виду под «вы» поляки или европейцы в целом, но заявление в любом случае пикантное, учитывая количество польских наемников в рядах ВСУ.

В эти же дни в нескольких десятках километров от Варшавы разбился беспилотник, после которого остались фрагменты обшивки дрона, детали электронного оборудования и часть двигателя с пропеллером. Предварительное заключение экспертов по поводу того, чьим он был, пообещали через месяц, однако «птичку» поспешили окрестить «российским Шахедом», а польский МИД отправил ноту протеста в Москву. Правда, случился конфуз – люди, разбирающиеся в теме, по фотографиям опознали украинский дрон «Морок».

Но это все же истории пусть и характерные, однако сами по себе сиюминутные. Более значимо решение свежеизбранного президента Навроцкого Польши наложить вето на продеваемый каждые полгода закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев. Он, в частности, предусматривает выплату 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.

«Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" положено только тем украинцам, которые работают. То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», - прокомментировал для прессы свое решение Навроцкий.

Данное решение стало причиной разногласий между президентом и правительством Дуды, представляющим другую политическую силу. Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский написал в соцсетях: «В России радуются позиции президента Навроцкого, блокирующего поддержку Украины! Под постами Канцелярии сотни российских троллей аплодируют и пытаются отговорить Польшу от помощи борющейся за независимость Украины… Мы недолго ждали действия нового президента в поддержку российского империализма. Но Польша никогда не присоединится к оси зла, независимо от того, как сильно к этому стремятся Кароль Навроцкий и его ослепленное ненавистью окружение».

Спикер президента Рафал Лешкевич ответил на это заявление: «Это также посылает опасный сигнал нашим врагам. Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Республики Польша в поддержке российского империализма! Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие». Надо сказать, что сам Дуда в итоге сказал по поводу вето, что «кабинет не будет спорить» и «новый законопроект практически готов». В принципе, и здесь есть своя логика: в ходе недавних выборов кандидат от «Гражданской платформы» (партия Туска) декларировал примерно те же идеи, что и итоговый победитель: выплаты будут получать только трудоустроенные иностранцы. Поэтому, видимо, между двумя силами и двумя субъектами власти был достигнут компромисс по этому вопросу.

Председатель Союза украинцев Польши Мирослав Скурка назвал Польшу страной, «которой трудно доверять», пригрозил отлучением польского бизнеса от будущего послевоенного восстановления Украины и обвинил Навроцкого в «реализации политики Кремля, а не Польши», «следовании модели националистического государства, которую Москва и Кремль нам всячески продвигают», — сказал Скурка. Все тот же Рафал Лешкевич обвинил уже самого Скурку в «пособничестве Кремлю», «полном отсутствии благодарности» за поддержку Варшавой киевского режима и заодно напомнил об украинской героизации Бандеры, организовавшего геноцид более 100 тысяч польских женщин, детей и стариков.

Самое время плавно перейти к другой теме, возникшей, впрочем, вовсе не вчера. В очередном интервью польский президент назвал запрещенную в России ОУН-УПА «убийцами и извращенцами», и призвал национальный парламент криминализировать любое ее прославление: «В польских общественных местах они неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей. Мы знаем, что на Украине, даже в системе государственного образования, символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями».

Кроме того, Навроцкий предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской в статьях Уголовного кодекса, отказывать в польском гражданстве всем носителям соответствующей идеологии и вообще ввести идеологический фильтр для получения паспорта, а также законодательно закрепить лозунг «Стоп бандеровщине!». Надо сказать, польские пограничники уже реализуют эти установки на практике: они досматривают въезжающих украинцев на предмет бандеровской символики, часто просят снять верхнюю одежду, чтобы изучить татуировки, проверяют содержимое телефонов.

Президента поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, прямо связавший вопрос отношения украинской власти к деяниям бандеровцев и европейские перспективы «незалежной»: «Я говорил, что если Украина не разберётся с вопросом Волынской трагедии (…) И если не будет проведена эксгумация и увековечение памяти жертв - у неё нет шансов на вступление в Евросоюз».

Экс-заместитель главы Украинского института национальной памяти Александр Зинченко сравнил по этому поводу Навроцкого с Гитлером и обозвал Януковичем, пригрозив, что «этот человек принесёт много бед и Польше, и нам», его решение «будет иметь далеко идущие последствия», а «этот выбор дорого обойдётся Польше, а потом будет больно и стыдно». Работавший в Польше украинский журналист Виталий Мазуренко и вовсе в телеэфире сравнил президента с тюремным «паханом». «Работавший» - потому что своего места на портале «Obserwator Międzynarodowy» он немедленно лишился, более того, президентская администрация работает над лишением польского гражданства, каковые меры предлагается предпринимать по отношению ко всем открытым адептам и адвокатам бандеровщины.

Украинские СМИ сначала со ссылкой на неназванные источники анонсировали «жесткие меры» киевского режима по отношению к Варшаве. Затем это же открыто пообещал лично главарь режима, пообещав Варшаве неназванные «последствия». Между тем, значительная часть польского населения поддерживает линию своего руководства: по данным социологических исследований, доброжелательное отношение поляков к украинцам упало с 64% в 2023 году до 55% сейчас, а отрицательное выросло с 22% до 33%, 43% поляков против приёма украинских беженцев. Конечно, весьма существенные споры и проблемы не вытолкнут Польшу и Украину из общей антироссийской лодки, но они увеличивают дискомфорт в этой лодке.