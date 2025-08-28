Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
Общество
Общество
Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь президента РФ
28 августа 2025 / 16:59
Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь президента РФ
© Артем Геодакян/ ТАСС

Немецкий политический журнал Compact выпустил монету в честь президента России Владимира Путина. Соответсвующее сообщение размещено на сайте издания.

Сувенир изготовлен из серебра. На нем расположен портрет главы российского государства и подпись "патриот Владимир Путин" (Patriot Wladimir Putin). Согласно описанию продукта, он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом".

Ожидается, что в продаже монета станет доступна в конце сентября.

