Общество
Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь президента РФ
28 августа 2025 / 16:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Немецкий политический журнал Compact выпустил монету в честь президента России Владимира Путина. Соответсвующее сообщение размещено на сайте издания.
Сувенир изготовлен из серебра. На нем расположен портрет главы российского государства и подпись "патриот Владимир Путин" (Patriot Wladimir Putin). Согласно описанию продукта, он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом".
Ожидается, что в продаже монета станет доступна в конце сентября.