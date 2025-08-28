Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 августа 2025 / 18:07
28 августа 2025 / 18:04
28 августа 2025 / 17:58
ЛДПР предложила ввести статус "ветеран трудовой деятельности"
28 августа 2025 / 17:14
ЛДПР предложила ввести статус "ветеран трудовой деятельности"
Михаил Терещенко/ТАСС

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили законодательно закрепить новую категорию "ветеран трудовой деятельности".

"В Федеральный закон "О ветеранах" добавим новую категорию - "ветераны трудовой деятельности". Для мужчин - это 35 лет стажа и 30 лет для женщин. Гарантируем труженикам достойный соцпакет. По меньшей мере компенсацию расходов на оплату жилых помещений и взносов на капремонт", - сказал политик в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он объявил о запуске федерального проекта "Трудовая доблесть России" по поддержке пенсионеров, внесших существенный вклад в развитие страны. Проект призван обеспечить равные возможности для ветеранов труда вне зависимости от региона проживания.

"Мы боремся за то, чтобы добросовестный труд ценился одинаково, и каждый чувствовал уважение и защиту", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Он обратил внимание, что разница в размере пенсий в регионах превышает 2,3 раза. В северных регионах пенсионные выплаты достигают 47 тыс. рублей, в некоторых южных - порядка 20 тыс., указал Слуцкий.

"Этот разрыв продолжает расти с 2021 года. Сегодня у тех, кому больше повезло, могут быть ежемесячные выплаты, они меньше платят за квартиру, имеют льготы на проезд и другие возможности. Но большинство тружеников - от рабочего на заводе до медсестры в поликлинике, от водителя автобуса до продавца, от нянечки в детском саду до учителя - лишены всего этого. Это неправильно" - заключил он.

