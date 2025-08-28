Лидеры Франции, Германии и Польши 27 августа прибыли в Кишинев, чтобы, по их словам, продемонстрировать поддержку разделенной стране. При этом визит официально приурочен к празднованию Дня независимости республики и реализован за день до начала предвыборной кампании по напряженным парламентским выборам в Молдавии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что двери в Евросоюз для Молдавии открыты.

"Двери в Европейский союз открыты", - заявил Мерц в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. "Мы искренне рады приветствовать вас в Европейском союзе", - сказал канцлер, добавив, что Молдавия географически и исторически является частью Европы.

Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поясняет, что «такая поддержка европейских лидеров Майи Санду – это сигнал остальным, чтобы другие ничего не пытались делать, что власть в Молдове принадлежит ЕС, и ЕС добровольно власть в Молдове не отдаст. Конечно, это очевидное вмешательство во внутренние дела Молдовы, но его надо воспринимать как данность. Кроме того, Запад будет поддерживать Санду столько, сколько этого нужно будет для ее победы, и вбросит столько голосов, сколько нужно. Данный визит - это четкий ответ, что не надо мешать им этого добиться. А все, кто будет им мешать, будут объявляться врагами. Они должны построить не только Санду, которая и так построена, а они должны построить Чабана и Додона, чтобы они им не мешали и знали, кто в Молдове хозяин».

Эксперт полагает, что «конкретная помощь Санду будет заключаться в том, что они вбросят при голосовании в зарубежной молдавской диаспоре столько голосов, сколько им будет нужно, чтобы Санду имела преимущество в следующем парламенте. Никаких иллюзий здесь не должно быть. Не случайно количество участков в Приднестровье сократилось, в России сократилось, а в ЕС выросло на 30%. И участки в Европе открываются во всех супермаркетах, где можно снять десять метров под их аренду. На вопрос, кто их будет контролировать, ответ понятен. Поэтому результат выборов можно предсказать уже сейчас: ЕС власть в Молдове не отдаст».