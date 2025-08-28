SuperJob: 50% россиян поддерживают запрет релокантам работать на госслужбе

Каждый второй опрошенный житель России поддерживает введение запрета на работу на госслужбе для вернувшихся в страну релокантов, при этом каждый пятый выступает против. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, передает ТАСС.

Опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ. Некоторое время назад председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что граждане, покинувшие РФ после начала специальной военной операции и решившие вернуться, не должны иметь возможности трудоустройства на государственной службе и в госкомпаниях.

"Каждый второй экономически активный россиянин (48%) поддерживает инициативу спикера Госдумы не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, против предложения Володина высказался каждый пятый участник опроса (21%). Еще 30% респондентов затруднились ответить и указали, что госаппарат не должен ограничивать передвижение граждан, а покидать страну и возвращаться в нее - это не преступление.