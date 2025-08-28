Гарантии безопасности Украины: США пока не определились

Делегация Украины отправляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

"Завтра - встречи в Швейцарии, в пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента [США Дональда] Трампа, - сказал он. - Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США едут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом.

Ранее Уиткофф в интервью телеканалу Fox News анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины.

Гарантии безопасности Украине наподобие пятой статьи НАТО без членства в Альянсе рассматриваются сейчас как основной вариант. Об этом заявила премьер Италии Мелони, передает Corriere della Sera. «Итальянское предложение, основанное на механизме статьи 5 является основным на повестке дня. Я думаю, что мы должны этим гордиться», - заявила Мелони.

Гарантии безопасности для Украины должны носить юридически обязывающий характер. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи с коллегами стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

"Этот процесс начался, состоялось несколько встреч по наработке конкретики будущих гарантий безопасности. Важно, чтобы эти гарантии безопасности имели юридически обязывающий характер", - сказал он, не назвав, где и с кем были встречи.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что «с одной стороны, есть вероятность, что США могут пойти на этот вариант потому, что они не увязан именно с НАТО. Да, США член НАТО, и если бы это было связано с 5-й статьей устава НАТО в рамках НАТО, то 5-я статья устава НАТО обязывала бы США так поступить. Но с другой стороны, в отношении гарантий безопасности Украине говорится о формате 5-й статьи устава НАТО. То есть будет подписан какой-то договор или соглашение, как они считают, и к которому могут присоединиться любые страны, хотя, прежде всего, страны НАТО, но это не блок НАТО. Это соглашение будет вне блока НАТО. И присоединится ли к этому соглашению США - большой вопрос. Пока США задерживаются с определением своей».

По словам эксперта «в тоже время гарантии Украине без обязательств со стороны России невозможны. Наша страна считает странными любые гарантии без России. Однако Европа отрицает гарантии от страны-агрессора, как они называют нас. При этом не принимаются во внимание те провокации, которые устраивала Украина до 2022 года. Поэтому это вопрос дискуссионный. Но Москва категорически отказывается признавать наличие войск из стран НАТО на территории Украины, как гарантов безопасности потому, что это будет означать скрытое частичное вступление Украины в НАТО. Поэтому Россия будет против такого варианта, о чем четко заявил Кремль».