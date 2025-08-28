Мишустин отметил, что рост ВВП в первом полугодии составил 1,2%

Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) России в первом полугодии вырос на 1,2%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Несмотря на все вызовы, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной. Он вырос на 1,2%. Доходы бюджета составляли более 17,5 трлн рублей, превысив аналогичные показатели прошлого года и прогноз", - отметил он.

По словам премьера, кабмин в текущем году сфокусировал усилия на возвращении экономики на траекторию "сбалансированного роста и снижения инфляции".

"На долю ненефтегазовых доходов пришлось уже порядка 73%. Это говорит о расширении роли в экономике тех секторов, где добавленная стоимость выше, чем при добыче сырья", - указал он.

Мишустин также обратил внимание, что больше всего ресурсов было выделено на развитие значимых для граждан направлений.

"Это образование, культура, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство", - пояснил он. Кроме того, средства пошли на поддержку промышленности, инновации, энергетику, транспорт и сельское хозяйство, добавил глава правительства.