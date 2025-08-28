Песков отметил, что ВС РФ успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины

Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Безопасность
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Вооруженные силы России успешно наносят удары по военной инфраструктуре на территории Украины, при этом Москва сохраняет заинтересованность в продолжении диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
Комментируя сообщение о массированном ударе по украинским военным объектам, представитель Кремля обратил внимание, что противник продолжает атаковать российскую инфраструктуру и мирные объекты, а ВС РФ выполняют свои задачи.
"Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков, отметив, что параллельно РФ сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров и дипломатическом урегулировании.