Президент похвалил новые трамваи "Львенок" и "Богатырь" в Саратове

Президент России Владимир Путин при общении с главой Саратовской области Романом Бусаргиным похвалил новые трамваи в регионе.

"Красивые трамваи", - отметил российский лидер, заслушав доклад об обновлении трамвайной сети в Саратовской области.

"Как они называются? "Львенок"?" - уточнил Путин, изучая презентацию.

"Львенок", "Богатырь" и "Витязь". У нас в регионе "Львенок" и "Богатырь", - ответил Бусаргин.