Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
28 августа 2025 / 18:04
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
28 августа 2025 / 17:58
Технологии
Президент похвалил новые трамваи "Львенок" и "Богатырь" в Саратове
28 августа 2025 / 18:15
© Михаил Метцель/ ТАСС
Президент России Владимир Путин при общении с главой Саратовской области Романом Бусаргиным похвалил новые трамваи в регионе.
"Красивые трамваи", - отметил российский лидер, заслушав доклад об обновлении трамвайной сети в Саратовской области.
"Как они называются? "Львенок"?" - уточнил Путин, изучая презентацию.
"Львенок", "Богатырь" и "Витязь". У нас в регионе "Львенок" и "Богатырь", - ответил Бусаргин.