Общество
ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу
28 августа 2025 / 18:32
© Валерия Калугина/ ТАСС
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мэра Владимира Дмитрия Наумова. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, "арестован до 25 октября".
Уточняется, что Наумов инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее стало известно, что мэр подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с землями на кладбище.
Наумов был задержан в среду утром на рабочем месте.