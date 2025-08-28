ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мэра Владимира Дмитрия Наумова. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "арестован до 25 октября".

Уточняется, что Наумов инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее стало известно, что мэр подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с землями на кладбище.

Наумов был задержан в среду утром на рабочем месте.