Глава Pop Mart занял 85-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты

Ван Нин, глава китайской компании Pop Mart, выпускающей куклы Лабубу, заработал за 8 месяцев текущего года $18,8 млрд, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса, мультимиллиардера Уоррена Баффетта и председателя совета директоров Dell Майкла Делла.

Согласно опубликованному агентством Bloomberg "Индексу миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), Ван Нин находится на 85-й позиции в рейтинге богатейших бизнесменов планеты. Так, его состояние в 2025 году выросло более чем в три раза. По темпам роста капитала глава Pop Mart отстал всего от семи имен в списке.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены данные о состоянии 500 богатейших людей мира. Индескс рассчитывается на основе стоимости акций компаний.