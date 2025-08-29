В Австрии не считают, что страна отказалась от нейтралитета в военном плане. Об этом заявил канцлер альпийской республики Кристиан Штокер в интервью газете Der Standard.

"Мы нейтральны в военном плане: никакого присоединения к каким-либо военным союзам, никаких иностранных войск на территории страны. При этом с точки зрения морали, мы не нейтральны. Мы способны отличить правильное от неправильного", - сказал Штокер, реагируя на замечания журналиста издания, что Австрия, будучи в вопросах поддержки Украины полностью на стороне ЕС, с российской точки зрения, не может считаться нейтральной.

Некоторое время назад бывший посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в контексте завершения своей десятилетней миссии в Вене заявил об утрате альпийской республикой де-факто конституционного принципа вечного нейтралитета, обратив внимание на увеличение Австрией военных расходов и участие в антироссийских инициативах стран Запада. Это приводит к тому, что значение Вены в качестве международной площадки для Москвы существенно падает, указал дипломат.