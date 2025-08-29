Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 07:05
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Трамп не доволен, но не удивлен развитием событий по Украине Гутерриш отправится в Китай для участия в саммите ШОС
Москва
29 августа 2025 / 07:05
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
28 августа 2025 / 18:04
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
28 августа 2025 / 17:58
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
В Австрии опровергли отказ от нейтралитета в военном плане
28 августа 2025 / 18:59
В Австрии опровергли отказ от нейтралитета в военном плане
© ТАСС

В Австрии не считают, что страна отказалась от нейтралитета в военном плане. Об этом заявил канцлер альпийской республики Кристиан Штокер в интервью газете Der Standard.

"Мы нейтральны в военном плане: никакого присоединения к каким-либо военным союзам, никаких иностранных войск на территории страны. При этом с точки зрения морали, мы не нейтральны. Мы способны отличить правильное от неправильного", - сказал Штокер, реагируя на замечания журналиста издания, что Австрия, будучи в вопросах поддержки Украины полностью на стороне ЕС, с российской точки зрения, не может считаться нейтральной.

Некоторое время назад бывший посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в контексте завершения своей десятилетней миссии в Вене заявил об утрате альпийской республикой де-факто конституционного принципа вечного нейтралитета, обратив внимание на увеличение Австрией военных расходов и участие в антироссийских инициативах стран Запада. Это приводит к тому, что значение Вены в качестве международной площадки для Москвы существенно падает, указал дипломат. 

Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Аналитик Юшков: Путин встретится с Зеленским только для подписания согласованного договора
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
Друзы готовы к выходу из состава Сирии
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
20:47
Трамп не доволен, но не удивлен развитием событий по Украине
20:31
Гутерриш отправится в Китай для участия в саммите ШОС
20:16
Reuters: ВВС Пакистана атаковали провинции Афганистана Нангархар и Хост
19:59
Главы МИД России и Туркмении подтвердили настрой на развитие партнерства двух стран
19:42
Минздрав Газы: за последнее время по меньшей мере 121 ребенок умер от голода в анклаве
19:30
США приветствуют запуск "евротройкой" восстановления санкций в отношении Ирана
19:17
Врио мэра Владимира стал Владимир Гарев
18:59
В Австрии опровергли отказ от нейтралитета в военном плане
18:45
Глава Pop Mart занял 85-е место в рейтинге богатейших бизнесменов планеты
18:32
ТАСС: мэра Владимира заключили под стражу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения