Политика
Врио мэра Владимира стал Владимир Гарев
28 августа 2025 / 19:17
© Вероника Зорина/ТАСС
Временно исполняющим обязанности главы города Владимира назначен Владимир Гарев, который ранее был первым заместителем мэра города. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий указ 28 августа текущего года подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По информации пресс-службы, Гарев будет исполнять обязанности до избрания нового главы и вступления его в должность. Указ вступил в законную силу в день подписания.
Ранее в четверг прошлому мэру города Дмитрию Наумову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.