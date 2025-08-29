Врио мэра Владимира стал Владимир Гарев

Временно исполняющим обязанности главы города Владимира назначен Владимир Гарев, который ранее был первым заместителем мэра города. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующий указ 28 августа текущего года подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По информации пресс-службы, Гарев будет исполнять обязанности до избрания нового главы и вступления его в должность. Указ вступил в законную силу в день подписания.

Ранее в четверг прошлому мэру города Дмитрию Наумову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.