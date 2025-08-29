Власти США приветствуют начало возобновления Великобританией, Германией и Францией санкций против Ирана. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты высоко ценят решающую роль наших союзников из "евротройки" в этих усилиях", - говорится в заявлении.

"В ближайшие недели мы намерены работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН над успешным завершением процесса восстановления международных санкций и ограничений против Ирана", - следует из документа.

Некоторое время назад стало известно, что Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций в отношении Ирана после провала переговоров о ядерной программе исламской республики. Главы МИД трех стран в совместном заявлении указали, что "евротройка" уведомила об этом Совет Безопасности (СБ) ООН.