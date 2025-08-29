Минздрав Газы: за последнее время по меньшей мере 121 ребенок умер от голода в анклаве

За последнее время от голода в секторе Газа умер минимум 121 ребенок. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Отмечается, что общее число жителей сектора, умерших от недоедания, достигло 317, только за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

Во вторник представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко назвала ситуацию с голодом в секторе Газа полностью рукотворной и выразила уверенность, что ее можно было предотвратить.