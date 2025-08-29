Главы МИД России и Туркмении подтвердили настрой на развитие партнерства двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель председателя правительства, глава МИД Туркмении Рашид Мередов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ по итогам переговоров сторон, которые прошли 28 августа в Москве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-туркменистанского углубленного стратегического партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки", - указали в министерстве.

"Отмечен прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Лаврова в Туркменистан 24-25 июня. Уделено внимание совместным торгово-экономическим и культурно-гуманитарным проектам", - заявили на Смоленской площади.

Вместе с тем стороны выразили готовность продолжать тесную координацию в рамках СНГ, ООН, форматов "Каспийская пятерка" и "Центральная Азия плюс Россия". "Обсудили предстоящие контакты в ходе многосторонних мероприятий в России и Туркменистане, намеченных на вторую половину 2025 года. Переговоры прошли в традиционной атмосфере дружбы и взаимопонимания", - добавили в дипведомстве.