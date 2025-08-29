Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Безопасность
Reuters: ВВС Пакистана атаковали провинции Афганистана Нангархар и Хост
28 августа 2025 / 20:16
© Ajay Aggarwal/ Hindustan Times/ Sipa USA/ТАСС
Военно-воздушные силы Пакистана вечером 28 августа атаковали гражданскую инфраструктуру в афганских провинциях Нангархар и Хост, передает агентство Reuters.
Сообщается, что жертвами авианалета стали три человека, еще семеро пострадали.
По информации агентства, удары были нанесены по жилым домам в округе Шинвар провинции Нангархар и округе Спера провинции Хост.
Как отмечается, в последние годы сохранялась напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад обвиняет Кабул в предоставлении убежища боевикам террористических организаций, осуществляющих нападения в исламской республике. Власти Эмирата эти обвинения отвергают.