Reuters: ВВС Пакистана атаковали провинции Афганистана Нангархар и Хост

Военно-воздушные силы Пакистана вечером 28 августа атаковали гражданскую инфраструктуру в афганских провинциях Нангархар и Хост, передает агентство Reuters.

Сообщается, что жертвами авианалета стали три человека, еще семеро пострадали.

По информации агентства, удары были нанесены по жилым домам в округе Шинвар провинции Нангархар и округе Спера провинции Хост.

Как отмечается, в последние годы сохранялась напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном. Исламабад обвиняет Кабул в предоставлении убежища боевикам террористических организаций, осуществляющих нападения в исламской республике. Власти Эмирата эти обвинения отвергают.