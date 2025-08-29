Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политика
Гутерриш отправится в Китай для участия в саммите ШОС
28 августа 2025 / 20:31
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Китай для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь, где у него намечена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что Гутерриш вылетит в Китай 28 августа. Генсек планирует выступить на сессии "ШОС плюс". В рамках визита у него также состоятся двусторонние встречи с главой МИД КНР Ван И и рядом других лидеров, которые прибудут в китайскую столицу.