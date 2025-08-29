Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп не доволен, но не удивлен развитием событий по Украине
28 августа 2025 / 20:47
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не доволен развитием событий по Украине, но они не стали для него неожиданностью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для журналистов.

"Он был не доволен этими новостями, но и не удивлен", - отметила она, указав, что "Украина недавно нанесла удар по нефтеперерабатывающим заводам России".

По ее словам, американский лидер "продолжает внимательно следить за ситуацией". "Но, возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Президент США хочет, чтобы она закончилась, но лидеры этих двух стран должны желать этого и стремиться к этому", - подчеркнула Ливитт.

Она добавила, что Трамп "позднее сделает ряд дополнительных заявлений на этот счет".

