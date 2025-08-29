Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано

Удары Украины по российским НПЗ – один из факторов напряженности на топливном рынке. В России признаки дефицита бензина проявляются в специфических регионах. Например, в Крыму практически нет вертикально интегрированных компаний. Все АЗС принадлежат независимым структурам, тем у кого нет собственной переработки. Они покупают бензин на бирже. Соответственно, их цена продажи становится гораздо выше, чем в соседних регионах. Это сразу вызывает претензии антимонопольной службы. В этом случае независимым АЗС проще и выгоднее не торговать топливом, чем торговать себе в убыток.

Хорошей новостью можно считать тот факт, что закончился сезон отпусков, и новых ценовых рекордов на топливной бирже больше быть не должно. Кроме того, государство всегда может разрешить выпускать бензин классом ниже, чем ЕВРО-5, а такого топлива можно производить больше. Еще одна возможность избежать дефицита – отправлять больше нефти на белорусские НПЗ, которые сейчас недозагружены из-за санкций.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/af6d3b1f65061034436f4ed8f9459d39/