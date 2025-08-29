Посол КНР: визит Путина в Китай - манифест в защиту мира

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет манифестом в защиту мира и прогресса человечества. Такое мнение выразил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью журналу "Евразимут".

"Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов, важная возможность извлечь уроки из прошлого и создать лучшее будущее, что имеет далеко идущее значение. Это событие обязательно станет важной вехой в анналах двусторонних отношений", - указал он.

Посол обратил внимание, что в мае текущего года председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а скоро состоится визит Путина в Китай для участия в торжественном собрании в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне.

"Эти исторические взаимные визиты глав двух государств не только ярко иллюстрируют высокий уровень китайско-российских отношений в новую эпоху, но и являются данью глубокого уважения нашей общей исторической памяти и подвигу победы", - заключил дипломат.

3 сентября в столице КНР состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент РФ, председатель КНР и лидеры целого ряда других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.