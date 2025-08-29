Похоронит ли Трамп китайский проект «Один пояс - один путь»?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Ряд аналитиков на Западе высказывает мысль, что «тарифная война», начатая президентом США Дональдом Трампом, нанесет мощный удар по инициативе Китая «Один пояс-один путь» (ОПОП). Но так ли это?

Напомню, что Китай осуществляет эту инициативу с 2013 г. Она нацелена на решение пяти основных задач: усиление региональной экономической интеграции, строительство единой трансазиатской транспортной инфраструктуры, ликвидацию инвестиционных и торговых барьеров, повышение роли национальных валют, углубление сотрудничества в гуманитарной сфере. В соответствии с ними в рамках ОПОП реализуется совокупность транспортных, логистических, торговых и др. проектов. Кроме того, она позволила расширить таможенное сотрудничество, масштабы финансовых операций между странами, для ее реализации созданы финансовые институты при различных региональных организациях (ШОС, БРИКС).

На данный момент более 150 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы. Основными ее участниками являются страны, граничащие с Китаем - страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), которым априори выгодно такое партнерство и страны Центральной Азии и также ряд стран Африки (более 50-ти). За 12 лет инициатива «Пояс и путь» привлекла инвестиции почти в 1 трлн долл., реализовано и реализуется более 3000 совместных проектов. Товарооборот Китая со странами вдоль «Пути» вырос с 1,04 трлндолл. до 2,07 трлн долл. Ее осуществление к настоящему моменту позволило сформировать международный экономический режим, в рамках которого страны-участницы действуют согласованно и в общих интересах.

Многие объекты инфраструктуры, созданные в рамках ОПОП, используются для экспорта китайских товаров на развитые и развивающиеся рынки, а также для импорта в Китай природных ресурсов из стран-участниц. Инфраструктурой активно пользуются и местные предприятия, развивая экономику стран-участниц. Китаю это тоже выгодно: растут объемы торговли, появляется больше объектов для инвестиций. И по прогнозу Всемирного банка, развитие инициативы к 2030 г. могло бы обеспечить дополнительно 420 тыс. рабочих мест в странах, расположенных вдоль маршрутов ОПОП.

В последние годы одним из побудительных мотивов создавать производственные центры на пути ОПОП, прежде всего в ЮВА, как для китайских, так и иностранных компаний, базирующихся в Китае, стали различия в таможенных ставках между КНР и этими странами при экспорте товаров на Запад, прежде всего в США. Причем сильный стимул этому процессу придала первая торговая война Трампа, начатая в 2018 г. Она создала экономически значимые различия в пошлинах между Китаем и его соседями. И иностранные инвестиции хлынули в альтернативные Китаю страны по всем направлениям: от производства обуви во Вьетнаме до сборки автомобилей в Таиланде. Причем ОПОП привлекала к себе не только как способ уклониться от американских пошлин против Китая, но и как способ избежать растущих затрат на рабочую силу в самом Китае и американского экспортного контроля.

Но сейчас, пошлинная война, начатая Трампом во время его второго срока, изменила ситуацию. Разрыв между Китаем и странами – участниками инициативы ОПОП изменяется. И возникает вопрос - сохранится ли этот тренд?

Отмечу, что американские пошлины, вводимые против стран-участниц ОПОП, неодинаковы. Тарифы, установленные или планируемые к установлению для них, нацелены не столько против изделий, которые на 100% производятся в этих странах а являются попыткой перекрыть каналы китайского реэкспорта. Сейчас, средневзвешенная пошлина на импорт из Китая в США составляет сейчас 43,5%, а пошлины, введенные Трампом против Китая, охватывают гораздо больший перечень товаров, чем «взаимные» тарифы, которые США ввели или планируют ввести против большинства стран. Для Вьетнама, например, установлена пошлина в 20% на все экспортируемые в США товары и 40% на те, которые проходят через Вьетнам транзитом. Для Малайзии - 24%, Индонезии - 32%. Так что, в итоге, по данным рейтингового агентства Fitch, разрыв между ставкой для Китая и для остальной Азии не только не уменьшился, а даже, в среднем, увеличился. Все это создает предпосылки к тому, что упомянутая ранее тенденция будет жить, но в новой форме.

Так, ранее наиболее активно для перенаправления китайских товаров использовались Вьетнам и Таиланд. Каждая из них отправляла треть своего экспорта в Америку. Но, в теперешней ситуации эти страны могут столкнуться с трудностями.

В то же время ряд других стран оказался в выигрыше. Рост эффективных ставок пошлин у них оказался менее значительным, чем у Поднебесной и в других странах. Одной из таких стран, выигрывающих на сегодняшнем этапе, является Малайзия. Эффективная ставка, применяемая США к ней, выросла с менее 1% в 2024 г. до 12%, что по теперешним нормам совсем немного. При этом разница в эффективных пошлинах между Китаем и Малайзией увеличилась с 10% до 30%. Такие страны, как Камбоджа, Таиланд и Индонезия отыграли меньше позиций, но, также, избежали запретительного американского давления. 1 августа Трамп снизил пошлины против Камбоджи с 49%, объявленных в апреле, до 19% и против Таиланда также до 19%.

Кроме того, эти страны меньше зависят от США. Так около 40% экспорта Индонезии идет в Австралию, Китай, Европу и Японию и лишь 10% - в Америку. В результате создаются предпосылки для формирования новых маршрутов экспорта. И в одном из лучших положений оказалась Малайзия, у которой благоприятные различия в пошлинах, ограниченная транзитная переотправка и меньшая зависимость от американского спроса. И китайские и западные компании это заметили: «Это ставит Малайзию в выгодный свет для инвестиций», заявил Датук Сери Вонг Сью Хай из ассоциации полупроводников Малайзии.

Причем привлекательно выглядят не только азиатские страны, но и ряд других за пределами Азии. Так, для Венгрии, которая до сих пор выступала в роли ворот Китая в Европу, установлены американские пошлины на 30% ниже, чем у Китая.

Так что возникла новая ситуация, которая стимулирует перенаправление как торговых потоков, так и инвестиций в странах-участниках ОПОП. И пока американская администрация не определилась, как будет бороться с новой ситуацией, которая на практике провоцирует «переотправку» китайских товаров уже из новых пунктов ОПОП в США, эта тенденция будет укрепляться. Но, учитывая, что все товары китайского производства, отправляемые в США, находятся под прицелом у администрации Трампа, даже «странам-победителям» будет трудно чувствовать себя в безопасности.