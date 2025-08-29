В России зарегистрировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В России впервые в этом году выявлен завозной случай лихорадки чикунгунья, заразившийся госпитализирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован в этом году в РФ. Роспотребнадзор ранее предупреждал о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к этому. В настоящее время заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - следует из сообщения.

Уточняется, что инфицированный прилетел в Москву из Шри-Ланки. На следующий день он обратился за медпомощью и был доставлен в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но результаты обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья.

Рисков распространения лихорадки чикунгунья в стране нет, поскольку инфекция передается только через укусы насекомых. Вместе с тем численность комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности, указали в ведомстве.

В пресс-службе также обратили внимание, что в пунктах пропуска через госграницу РФ функционирует система "Периметр", позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Вакцины или специфического лекарства против этого вируса нет.