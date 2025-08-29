Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 15:19
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Российские ВС за неделю освободили шесть населенных пунктов В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам
Москва
29 августа 2025 / 15:19
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
В России зарегистрировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья
29 августа 2025 / 10:32
В России зарегистрировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

В России впервые в этом году выявлен завозной случай лихорадки чикунгунья, заразившийся госпитализирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксирован в этом году в РФ. Роспотребнадзор ранее предупреждал о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к этому. В настоящее время заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - следует из сообщения.

Уточняется, что инфицированный прилетел в Москву из Шри-Ланки. На следующий день он обратился за медпомощью и был доставлен в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но результаты обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. 

Рисков распространения лихорадки чикунгунья в стране нет, поскольку инфекция передается только через укусы насекомых. Вместе с тем численность комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности, указали в ведомстве.

В пресс-службе также обратили внимание, что в пунктах пропуска через госграницу РФ функционирует система "Периметр", позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Вакцины или специфического лекарства против этого вируса нет.

Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС за неделю освободили шесть населенных пунктов
12:59
В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам
12:42
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
12:29
В Бразилии начнут принимать ответные меры на пошлины США
12:16
Шойгу заявил о готовности РФ содействовать в стабилизации обстановки в Афганистане
11:59
Журнал Compact намерен выпустить вторую партию монет с изображением Путина
11:42
В Сеуле считают беспрецедентным предстоящий визит Ким Чен Ына в Пекин
11:30
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вниз
11:15
Трамп обязал строить правительственные здания в античном стиле
10:59
Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения