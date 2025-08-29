Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД

Силы самообороны Японии и ВС США во время масштабных маневров Resolute Dragon 11-25 сентября впервые проведут учения по развертыванию ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе корпуса морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Утверждается, что после завершения учений их планируется вывести с базы Ивакуни.

Typhon может использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk, чья дальность может достигать 2 тыс. км. Как отмечает агентство Киодо, комплекс Typhon предназначен для сдерживания Китая.

Учения Resolute Dragon пройдут, в частности, на островах южной префектуры Окинава, юго-западном острове Кюсю и прилегающем к России самом северном японском острове Хоккайдо. В них, как сообщал ранее телеканал Эн-эйч-кей, примут участие 12 тыс. военнослужащих сухопутных сил Японии и примерно 1,9 тыс. человек со стороны США - морские пехотинцы и другой персонал. В рамках учений будут проведены боевые стрельбы с использованием реактивных систем. В частности, предполагается применение новейших американских мобильных береговых ракетных комплексов NMESIS с дальностью 185 км на полигоне на острове Исигаки в непосредственной близости от Тайваня.

СССР и США в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), под него попадают ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году США вышли из этого соглашения. Москва была готова не производить и не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.

4 августа МИД РФ заявил, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку условия для сохранения этого моратория исчезли. Тогда в ведомстве напомнили, РФ призывала страны НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по ДРСМД, а союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе - поддержать усилия по недопущению гонки таких вооружений в нем. В МИД РФ констатировали, что российские инициативы не встретили взаимности, и добавили, что подобный сценарий потребует от России "компенсирующих военно-технических мер в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса".

 

