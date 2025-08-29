Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 15:20
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Российские ВС за неделю освободили шесть населенных пунктов В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам
Москва
29 августа 2025 / 15:20
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни
29 августа 2025 / 10:47
Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни
© Валентин Кузьмин, Николай Малышев/ ТАСС

Народный артист СССР композитор Родион Щедрин умер после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра сообщает ТАСС.

"Родион Щедрин скончался в больнице. После продолжительной болезни", - говорится в сообщении.

Позднее источник ТАСС в близком окружении композитора сообщил, что Щедрин ушел из жизни в Германии, где жил последние годы.

Родион Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Первый балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

В 2000 году вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. В честь Щедрина назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin. Его имя носят детская музыкальная школа № 68 (входит в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Измайлово") и Тольяттинский колледж искусств в Самарской области. 

Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС за неделю освободили шесть населенных пунктов
12:59
В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам
12:42
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
12:29
В Бразилии начнут принимать ответные меры на пошлины США
12:16
Шойгу заявил о готовности РФ содействовать в стабилизации обстановки в Афганистане
11:59
Журнал Compact намерен выпустить вторую партию монет с изображением Путина
11:42
В Сеуле считают беспрецедентным предстоящий визит Ким Чен Ына в Пекин
11:30
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вниз
11:15
Трамп обязал строить правительственные здания в античном стиле
10:59
Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения