Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни

Народный артист СССР композитор Родион Щедрин умер после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра сообщает ТАСС.

"Родион Щедрин скончался в больнице. После продолжительной болезни", - говорится в сообщении.

Позднее источник ТАСС в близком окружении композитора сообщил, что Щедрин ушел из жизни в Германии, где жил последние годы.

Родион Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Первый балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

В 2000 году вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. В честь Щедрина назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin. Его имя носят детская музыкальная школа № 68 (входит в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Измайлово") и Тольяттинский колледж искусств в Самарской области.