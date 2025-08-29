Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинские вояки устали воевать, выбирать приходится между капитуляцией и компромиссом, а Украину не ждет ничего хорошего – к таким выводам пришли украинские политики, политологи, дипломаты, генералы и офицеры, которые высказывали свое мнение журналистам и блогерам. Срез их позиций интересен тем, что никто из них уже не желает «Взять Кубань и пройти маршем по Москве». Более того, они признают, что проигрывают России и в военной, и в технологической сфере. В стане противника усугубляется депрессия, раздражение от действий режима Зеленского и недовольство западными партнерами.

Для Украины есть два варианта завершения войны: компромисс или капитуляция. Об этом заявил участник карательной операции против ЛДНР, украинский офицер Евгений Бекренев. «У нас нет возможности закончить войну парадом победы в Москве. Поэтому или будет компромисс, или мы проиграем. В армии есть процентов пять тех, которые ни в коем случае не хотят заканчивать войну. Тех, у кого все отлично складывается - неплохие деньги, возможность активно заниматься коррупцией, потому что огромные финансовые потоки проходят через командный состав, положение в обществе. Зачем им заканчивать? У них все хорошо. Эти люди породили и поддерживают коррупцию в государстве Украина. И они в этой мутной воде свою рыбу ловят, и им не хочется заканчивать войны

Капризы Владимира Зеленского и затягивание войны обходятся Украине как минимум в 100 погибших и 200 раненных ежедневно. Но Зеленский вообще не проявляет желания заканчивать боевые действия. У него слишком хорошо идут дела, каждая неделя – это лишний доход. А остальное – патриотические позы, вышиванки и прочая борьба за интересы Украины, которую он грабил семь лет», – обвинил Бекренев.

Украинские военкомы отлавливают и привозят на фронт абсолютно небоеспособных людей, которых приходится сразу отправлять обратно на лечение. И они не намерены воевать. Об этом сообщил офицер ВСУ Константин Прошинский.

«Вот, например, в нашу бригаду призвали 97 мобилизованных, которых где-то поймали. Они не хотели там быть. В тот же день все 97 человек были отправлены бригадой назад, потому что толку от них не было никакого. Вся рота, которая должны была прийти, ушла. А задачи нарезали с учетом, что уже есть эти 97 человек. Но они где-то в Харькове на лечении. Я, как боевой командир, не заинтересован в таких людях, которые не хотят участвовать в войне, сдадут позиции или просто лягут на дно окопа и будут лежать. И сейчас все больше военных обращаются в ТЦК и говорят, что не надо нам таких людей», – жаловался он.

Тем временем, российская армия и ее технологии совершенствуются быстрее, чем ВСУ находит противодействие.

«По ВПК мы отстаем. Российская армия опередила украинскую в плане производства дронов. Если раньше мы здесь были номером один, то сейчас уже пальма первенства за стороной противника. И они быстрее нас модифицируют беспилотники. Например, они выпустили какой-то дрон. Нам нужно какое-то время, полгода, чтобы найти достойный ответ или способ борьбы. Но пока мы ищем, они за это время уже улучшили этот же дрон, и уже он летит на другой частоте. Дальность другая, грузоподъемность другая, виды связи другие и прочее. И мы, получается, всегда догоняем», – добавил он.

При этом, по мнению украинского боевика, никакое западное оружие не поможет изменить ситуацию на фронте.

«Наверное, в Стамбуле в 2022 году надо было что-то подписать. Но тогда была надежда на лучшие условия продолжения войны, на наших партнеров. Тогда мы на фронте очень сильно ждали реальной помощи. В 22-м нас было гораздо больше, мы были менее уставшими, более мотивированными. Сейчас уже не та ситуация. Меньше людей на фронте, многие были списаны за это время. Ситуация у нас сложная, недокомплекты по бригадам, уставшие люди, смены нет, то есть тяжело», – заключил он.

Проблемы с пополнением возникают на каждом шагу. Даже администрации украинских колоний саботируют рекрутинг заключенных в ВСУ. Об этом заявил офицер ВСУ Антон Черный. «Когда приезжает наш представитель, администрация колонии не дает напрямую идти и разговаривать со всеми. Они дают тот контингент, который им не выгоден - с болезнями какими-то или старых. Хотя есть заключенные, которые желают к нам присоединиться, но администрация колоний их скрывает. Они их просто не приводят на собеседование», – возмущен Черный.

По словам другого украинского боевика, Николая Мельника, ВСУ не хватает сил, чтобы сдержать наступление российской армии и стабилизировать ситуацию. Мельник пожаловался, что украинская армия страдает из-за массового дезертирства, поэтому ВС РФ продвигаются на всех направлениях. «Мы каждый день видим, что противник где-то продвигается. Тенденция нехорошая», – признал он.

Занятие Купянска позволит значительно улучшить логистику для российской армии. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко. Он считает ситуацию там угрозой для ВСУ. По его словам, российские подразделения подошли к основной трассе снабжения из Харькова и зашли в Купянск. «Теперь наши обороняющиеся войска будут вынуждены выходить с рубежей, потому что невозможно будет вести нормальные боевые в этих условиях. ВСУ пока не могут даже стабилизировать ситуацию, не говоря уже о перехвате инициативы. Кроме того, в Донбассе в Покровске и Мирнограде тоже тяжелая ситуация», – сказал генерал.

Сомнение в том, что новые украинские ракеты «Фламинго» смогут нанести масштабный вред России, высказал украинский генерал Сергей Кривонос, бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ. «У нас столько раз рассказывали о мощных ракетах, а реализации в масштабах государства мы не увидели. Что касается «Фламинго», то любой специалист видит, насколько она похожа на ракету ФАУ-1, которые немцы использовали для массовой бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны. Даже ФАУ тогда не смогла повлиять на ситуацию. Если даже мы нарастим количество «Фламинго», то есть другие проблемы. Надо понять украинскому обществу, что это не вундерваффе. Первый фактор – нужно достаточное количество самолетов, способных запускать эти ракеты. Второе – нужны пилоты, которые обучены работать с этим типом вооружения. И третье – аэродромное базирование самолетов должно быть мощно защищено от возможных российских ударов. Что касается реальных технических способностей и массового производства ракет, то я задам вопрос - а предыдущие три тысячи ракет, которые Зеленский обещал в течение 2025 года – уже готовы? Они уже обеспечиваются нужным количеством пусковых установок, обученных экипажей? Зачем врать - потом будет разочарование. Как в свое время было разочарование, когда Зеленский обещал выпить кофе в Ялте и когда представители ГУР заявляли, будто у русских закончились ракеты. Мы это уже проходили. Общество теряет доверие», – отметил он.

Что же касается ракеты «Фламинго», то речь идет не об украинской разработке, как это было заявлено украинской пропагандой, а о копии представленной этой зимой на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби британо-эмиратской ракеты FP-5.

Западные партнеры Украины постоянно зондируют ее на предмет уступок России. Вполне вероятно, что Украину заставят выполнять требования РФ. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. «Россия настаивает на постоянном нейтралитете Украины и ее разоружении. В последний момент нам могут это навязать. Потому что наши партнеры в Европе, которые занимаются переговорным процессом, уже зондируют почву, спрашивают, насколько украинское общество согласится отдать Донецкую область», – заявил Чалый.

«Если говорить с точки зрения навязывания своих позиций, то русские умеют на таких встречах побеждать. Честно скажу, ни одной встречи украинской делегации с русскими не было успешной за эти годы», – сокрушался украинский дипломат. Также Чалый считает, что украинцам не следует надеяться, что Украина в нынешней ситуации может диктовать свои условия России. Чалый считает, что в позиции России ничего не изменилось за последние три года, а США так и не приняли мер, которые способны оказать влияние на Москву. «Стали ли наши позиции намного сильнее за это время? Скажу откровенно, не стали. Хотя Украина наносит удары дронами, на поле боя каких-то масштабных изменений нет», - сделал вывод украинец.

Украинцы получили гетто под западным диктатом. Такой вывод сделал украинский политолог Юрий Дудкин. «Сегодня все люди, оставшиеся на Украине – это гетто за колючей проволокой. Зеленский грезит иностранными войсками. Он рассчитывает, что будет править, пока длятся боевые действия, и они будут длиться еще долго. А Западу не нужен мир на Украине. Для них главное – раздор и кровавая бойня. Они греют на этом руки, получают приличные деньги и кромсают бюджет. В Европе обсуждают введение на Украину войск. И это они считают гарантией безопасности для Украины. Им нужно перемирие, чтобы они потихонечку просачивались через украинскую границу, вводя туда свои регулярные воинские подразделения», – возмутился политолог.

Киевский политолог Андрей Золотарев считает, что у американцев есть все рычаги давления и их используют против Украины. «Средств воздействия на Кремль у Трампа не так уж и много, точнее, нет совсем. А вот что касается Киева, что касается Зеленского, тут широчайший набор. Например, серьезно заняться аудитом военной и финансовой помощи, которая была предоставлена США. Там же массу интересного можно найти. К тому же, есть критическая зависимость ВСУ от разведывательных возможностей США. В распоряжении Пентагона 250 спутников-шпионов. Это колоссальные возможности. Для сравнения, у Великобритании и Франции их в 10 раз меньше», – заявил Золотарев. Но после завершения войны Украину ждут десятилетия хаоса и разбоя, уверен украинский политолог.

«Этому поспособствует градус агрессии и нетерпимости друг к другу, плюс сотни тысяч мужчин, которые видят мир в черно-белом свете и которые вернутся туда, где нет перспектив, нет нормальной работы. Все это может слиться в такой коктейль, который уже был в XVII веке - этот период назывался Руиной. И у нас впереди 10-20 лет пребывания на дне», – спрогнозировал эксперт.

С ним согласен украинский философ и националист Сергей Дацюк. На Украине послевоенное существование будет так же безнадежно, как и сейчас, констатировал он. «В нашей стране происходит произвол, и нам никто не потрудится объяснить, почему это происходит. Это безысходность. Слишком хороша была жизнь в Украине после 1991 года. А громадное наследие от Советского Союза – инфраструктура, промышленность – за 33 года мы проели все. Это был период благоденствия, когда можно было уничтожать промышленность, науку, образование под националистическими лозунгами. В этом причина», – заключил Дацюк.