Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии

Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила о солидарности стран Европейского союза с Данией и Гренландией, при этом воздержалась от ответа на вопрос о возможных гарантиях безопасности ЕС для этих стран на случай нападения США.

"Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией", - скзала она по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

После вопроса о конкретных гарантиях безопасности ЕС для Дании и Гренландии "на случай нападения" Каллас сразу попрощалась и попыталась прервать свой подход к СМИ, но журналисты задали ей еще несколько вопросов на другие темы.