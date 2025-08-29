Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 августа 2025 / 12:09
29 августа 2025 / 11:48
28 августа 2025 / 18:07
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии
29 августа 2025 / 10:59
Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии
© Andrew Caballero-Reynolds/ Pool via AP/ТАСС

Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила о солидарности стран Европейского союза с Данией и Гренландией, при этом воздержалась от ответа на вопрос о возможных гарантиях безопасности ЕС для этих стран на случай нападения США.

"Мы полностью поддержим действия Гренландии, что бы она ни решила. Мы также полностью поддерживаем Данию, как члена ЕС, мы полностью солидарны с Данией", - скзала она по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

После вопроса о конкретных гарантиях безопасности ЕС для Дании и Гренландии "на случай нападения" Каллас сразу попрощалась и попыталась прервать свой подход к СМИ, но журналисты задали ей еще несколько вопросов на другие темы.

