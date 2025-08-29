Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 августа 2025 / 15:20
КОТИРОВКИ
USD
29/08
80.2918
EUR
29/08
93.4891
Новости часа
Российские ВС за неделю освободили шесть населенных пунктов В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам
Москва
29 августа 2025 / 15:20
Котировки
USD
29/08
80.2918
0.0000
EUR
29/08
93.4891
0.0000
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
29 августа 2025 / 12:09
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
29 августа 2025 / 11:48
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
28 августа 2025 / 18:07
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп обязал строить правительственные здания в античном стиле
29 августа 2025 / 11:15
Трамп обязал строить правительственные здания в античном стиле
© Александр Щербак/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий строить все новые здания федерального правительства в античном архитектурном стиле. Документ размещен на сайте Белого дома.

"Отцы-основатели США, следуя примеру великих обществ, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они стремились к тому, чтобы общественные здания Америки вдохновляли американский народ и поощряли гражданскую добродетель", - следует из текста указа.

В нем сказано, что новые федеральные здания должны украшать общественные пространства, вызывать уважение у граждан и отражать региональное архитектурное наследие. В частности, в столице страны классический стиль должен стать основным при отсутствии исключительных обстоятельств, оправдывающих другой подход.

Под классическим стилем подразумевается архитектурная традиция, происходящая от форм и принципов архитектуры Древней Греции и Рима, впоследствии расширенная зодчими эпохи Возрождения и архитекторами XIX-XX веков.

Некоторое время назад администрация президента США инициировала строительство в Белом доме бального зала стоимостью $200 млн. Новое сооружение будет находиться возле построенного в 1902 году восточного крыла резиденции американского лидера. Строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Япония новый шаг к размещению на своей территории РСМД
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Аналитик Юшков: говорить о дефиците топлива в масштабах РФ пока рано
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
Политолог Данилов: европейцам не удастся обмануть Трампа
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС за неделю освободили шесть населенных пунктов
12:59
В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам
12:42
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
12:29
В Бразилии начнут принимать ответные меры на пошлины США
12:16
Шойгу заявил о готовности РФ содействовать в стабилизации обстановки в Афганистане
11:59
Журнал Compact намерен выпустить вторую партию монет с изображением Путина
11:42
В Сеуле считают беспрецедентным предстоящий визит Ким Чен Ына в Пекин
11:30
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вниз
11:15
Трамп обязал строить правительственные здания в античном стиле
10:59
Каллас ушла от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Гренландии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения