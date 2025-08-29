Трамп обязал строить правительственные здания в античном стиле

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий строить все новые здания федерального правительства в античном архитектурном стиле. Документ размещен на сайте Белого дома.

"Отцы-основатели США, следуя примеру великих обществ, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они стремились к тому, чтобы общественные здания Америки вдохновляли американский народ и поощряли гражданскую добродетель", - следует из текста указа.

В нем сказано, что новые федеральные здания должны украшать общественные пространства, вызывать уважение у граждан и отражать региональное архитектурное наследие. В частности, в столице страны классический стиль должен стать основным при отсутствии исключительных обстоятельств, оправдывающих другой подход.

Под классическим стилем подразумевается архитектурная традиция, происходящая от форм и принципов архитектуры Древней Греции и Рима, впоследствии расширенная зодчими эпохи Возрождения и архитекторами XIX-XX веков.

Некоторое время назад администрация президента США инициировала строительство в Белом доме бального зала стоимостью $200 млн. Новое сооружение будет находиться возле построенного в 1902 году восточного крыла резиденции американского лидера. Строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.