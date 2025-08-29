Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии движется вниз

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 августа отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,81%, до 2 889,01 пункта, индекс РТС снижался также на 0,81% - до 1 133,49 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 4,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,281 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 886,52 пункта (-0,9%), индекс РТС составлял 1 132,51 пункта (-0,9%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,2805 рубля (+4,25 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.