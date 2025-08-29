Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Сеуле считают беспрецедентным предстоящий визит Ким Чен Ына в Пекин
29 августа 2025 / 11:42
В Сеуле считают беспрецедентным предстоящий визит Ким Чен Ына в Пекин
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак считает беспрецедентным планируемое участие председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в предстоящем параде в столице Китая из-за присутствия других глав государств.

"Это довольно беспрецедентно. Он не участвовал в таких мероприятиях", - сказал Ви Сон Лак в интервью южнокорейской радиостанции CBS. Отмечается, что лидер КНДР впервые с момента прихода к власти в 2011 году примет участие в многостороннем дипломатическом событии. Это будет 11-я зарубежная поездка Ким Чен Ына, до этого он уже четыре раза посещал КНР.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи информировало о том, что Ким Чен Ын приедет в Китай для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. По данным китайской стороны, на торжества в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии прибудут лидеры и главы правительств 26 государств. Республику Корея представит спикер Национального собрания У Вон Сик - второй человек в государственной иерархии.

Южнокорейский телеканал SBS обращает внимание, что лидер КНДР "впервые за 45 лет снова появится" на многостороннем дипломатическом событии. Основатель народной республики и дед Ким Чен Ына - Ким Ир Сен - бывал на парадах в Пекине, посещал многосторонние мероприятия в СССР, Индонезии и Югославии. Его преемник Ким Чен Ир многосторонних событий старался избегать.

