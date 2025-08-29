Журнал Compact намерен выпустить вторую партию монет с изображением Путина

Выпуск 2,5 тыс. монет с изображением президента России Владимира Путина планируется в настоящее время. Ввиду существенного поступления предварительных заказов немецкое издательство Compact планирует нарастить объем производства, заявил корреспондент журнала Доминик Райхерт.

Ранее немецкий политический журнал Compact объявил о выпуске монеты в честь Путина. Сувенир изготовлен из серебра. На нем расположен портрет российского лидера и подпись "патриот Владимир Путин" (Patriot Wladimir Putin). Согласно описанию продукта, он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом". Ожидается, что в продажу монета поступит в конце сентября.

"Сейчас мы планируем выпустить 2,5 тыс. монет с изображением Путина. Но у нас уже есть свыше 800 предзаказов, и ежедневно поступают новые, поэтому мы планируем увеличить производство. В отличие от некоторых других наших монет, эта не выпущена ограниченным тиражом, поэтому мы будем продолжать выпускать ее до тех пор, пока на нее будет спрос", - сказал Райхерт.