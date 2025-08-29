Шойгу заявил о готовности РФ содействовать в стабилизации обстановки в Афганистане

Россия готова оказывать содействие талибам в стабилизации обстановки в Афганистане и развивать сотрудничество по линии силовых ведомств. Об этом сказано в материале секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"Афганистану предстоит усиленная и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на этом направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - указал он.