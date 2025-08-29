В Бразилии начнут принимать ответные меры на пошлины США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил начать процесс принятия контрмер на американские таможенные пошлины в размере 50%. Об этом информировало агентство Bloomberg, ссылаясь на вице-президента республики Жералду Алкмина.

Он выразил надежду, что это "поможет ускорить диалог и переговоры".

Вместе с тем, по данным источника агентства, бразильские власти официально уведомят правительство США о своем решении 29 августа.

Как отмечается, в течение 30-дневного срока Палата внешней торговли Бразилии определит, подпадают ли принятые Вашингтоном меры под действие Закона об экономической взаимности. В случае положительного решения группа министров подготовит список ответных мер.

Некоторое время назад Трамп установил тарифы на ряд бразильских товаров в размере 50%, включая мясо и кофейную продукцию. Вместе с тем в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. Бразильский лидер анонсировал симметричную реакцию, однако позднее выразил надежду, что делегация страны во главе с вице-президентом сможет добиться пересмотра пошлин путем диалога.

11 апреля президент Бразилии подписал Закон об экономической взаимности. Его действие распространяется на страны, которые применяют односторонние торговые меры в отношении южноамериканской республики.