ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80% (без изменений за неделю), по мнению 81% (минус 1 п.п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 55% респондентов (минус 3 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% сограждан (минус 3 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 3%.