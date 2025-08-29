В Молдавии стартует избирательная кампания к парламентским выборам

В Молдавии начинается избирательная кампания к парламентским выборам, от результатов которых будет зависеть состав будущего правительства страны и ее внешнеполитический курс. Она продлится до 26 сентября, голосование намечено на 28 сентября.

В указанный период будут действовать более строгие правила агитации, которая, фактически, началась гораздо раньше. С 29 августа участники выборов должны будут получать разрешение в Центральной избирательной комиссии на политическую рекламу, а ее финансирование должно производиться исключительно из избирательных фондов.

Чиновники также больше не смогут использовать административный ресурс в избирательных целях, в этой связи членам правительства придется приостановить исполнение своих полномочий, если они решат продолжить агитационную работу и распространение газет, которым они были заняты этим летом.

К настоящему времени ЦИК Молдавии уже завершил прием заявок на участие в выборах от потенциальных кандидатов. Сейчас к ним были допущены 24 оппонента, в числе которых 15 политических партий, 4 избирательных блока и 5 независимых кандидатов.