Thai PBS: в Таиланде отстранили от должности премьер-министра Чинават

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора с экс-главой правительства Камбоджи Хун Сеном, передает телеканал Thai PBS.

Как отмечается, судьи признали Чинават виновной в грубом нарушении этических норм. Такое решение также означает, что в отставку уходит все правительство.

По мнению местных наблюдателей, претендовать на пост премьер-министра страны теперь могут представитель партии "Пхыа Тхаи" Чайкасем Нитисири, а также представляющие партию "Руам Тхаи Санг Чат" бывший премьер Прают Чан-Оча (2014-2023) и лидер этой политической силы Пхирапхан Салираттхавипхак.