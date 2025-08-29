Thai PBS: в Таиланде отстранили от должности премьер-министра Чинават

Пойдет ли Иран на уступки Западу? Мнение эксперта
© EPA/ PONGMANAT TASIRI/ТАСС
Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора с экс-главой правительства Камбоджи Хун Сеном, передает телеканал Thai PBS.
Как отмечается, судьи признали Чинават виновной в грубом нарушении этических норм. Такое решение также означает, что в отставку уходит все правительство.
По мнению местных наблюдателей, претендовать на пост премьер-министра страны теперь могут представитель партии "Пхыа Тхаи" Чайкасем Нитисири, а также представляющие партию "Руам Тхаи Санг Чат" бывший премьер Прают Чан-Оча (2014-2023) и лидер этой политической силы Пхирапхан Салираттхавипхак.